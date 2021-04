Sanitäter krachte in Polling gegen Transporter

Zu spät bemerkt

Der 22-jährige Rettungssanitäter beabsichtigte aber den Transporter links zu überholen und dürfte den Abbiegevorgang zu spät bemerkt haben. Das Rettungsfahrzeug prallte daher gegen die hintere Seite des Transporters, der für Straßenmarkierungsarbeiten im Einsatz war. In einem Spezialsitz an der linken Seite außerhalb des Transporters saß ein 31-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn.