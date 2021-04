Go Sharing startet E-Moped-Verleih in Wien

„Wien hat ein gutes Öffi-Netz, aber es sind noch immer sehr viele Autos in der Stadt unterwegs“, so David Jauernik, Austria Manager von Go Sharing. Der Strom für die Zweiräder kommt von der Wien Energie, „grüner Strom“, wie Jauernik versichert. Neben E-Mopeds will Go Sharing künftig auch E-Bikes in Wien anbieten.