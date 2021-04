„Turbulente Zeiten, aber ich kann Krisen meistern“

Doch wer stellt sich in so einer schwierigen Situation noch an, das Ruder zu übernehmen? Wurde doch Rabl vor allem deswegen abmontiert, weil er nicht stur das Bewerbungsprogramm abarbeiten wollte. Da liegt es nahe, dass Mitglieder des Bewerbungsteams, die das bestehende Programm künstlerisch ausgearbeitet haben, für die Weiterführung desselben in Frage kommen. Beim letzten Mal hatte eine interne Bewerbung zwar keinen Erfolg, man darf aber mit wesentlich anderen Vorzeichen rechnen. Die Künstlerinnen Petra Kodym und Heidi Zednik kennen viele geplante Projekte jedenfalls in- und auswendig und hatten sich nur wegen Rabl aus dem Team verabschiedet.