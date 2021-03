„Bei drei Kindern haben zwei eine Winterjacke“

Das ist für Kinder nie eine leichte Situation; während der Corona-Krise schon gar nicht. „Es entsteht bei dem Kind ein extremer Druck. Wir sehen in unseren Forschungen, dass die Kinder hochbelastet sind.“ Die Kinder wüssten nämlich, erklärt Fenninger, dass sie in Armutslage leben. Sie erleben die Eltern aktiv und bemüht, die Existenz der Familie zu sichern - entgegen jedes Klischees der Eltern, die die Familienbeihilfe lieber für Bier, Zigaretten oder Smartphones ausgeben. Die Kinder wissen aber, so Fenninger weiter, dass es trotzdem meistens nicht ausreicht, und leben so in Angst. Weil die Grundbelastung bereits vor Corona so hoch sei, seien diese Kinder jetzt auch verstärkt betroffen: „Sie erleben, dass sie nicht teilhaben können wie andere Kinder auch, und das führt dazu, dass sie sich weniger wert fühlen.“



Warum Fenninger eine Kindergrundsicherung vorschlägt, um das Problem zu beseitigen, sehen Sie im Video.