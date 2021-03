Nach Hundeattacke: „Mein Arm wird wieder heil!“

Harald Haselmayr (48), Bürgermeisterkandidat der ÖVP Niederwaldkirchen, war am Freitag bei einem Wahlwerbebesuch auf einem Hof in Drautendorf von Schäferhund „Sam“ so schwer verletzt worden, dass er stundenlang im Spital operiert werden musste. Am Montag befand er sich in häuslicher Pflege.