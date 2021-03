Schäferhund biss Politiker auf Wahltour blutig

Harald Haselmayr (48), Bürgermeisterkandidat der ÖVP Niederwaldkirchen, war mit Vater Josef im Auto am Freitag auf Wahlwerbetour in seiner Heimatgemeinde unterwegs. Gegen 14.30 Uhr fuhren sie zu einem Gehöft in der Ortschaft Drautendorf. Während Haselmayr junior auf der Beifahrerseite ausstieg und zur Eingangstür gehen wollte, wurde diese schon von einem Hofbewohner geöffnet. Plötzlich stürzte Schäferhund „Sam“ ins Freie und rannte wild bellend auf den Lokalpolitiker zu, der eine Papiertasche mit Werbematerialien in der Hand hielt.