Landestheater: Lug und Trug um zerbrochenen Krug

Alles eine Frage der Moral: Das Landestheater Linz brachte am Samstag mit Heinrich von Kleists Lustspiel „Der zerbrochne Krug“ ein Stück zur Online-Premiere, das vor Lügen, Betrügereien und Hinterfotzigkeiten nur so strotzt. Die preisgekrönte junge Regisseurin Bérénice Hebenstreit hat dem 213 Jahre alten Stück vor allem am Ende einen aktuellen Touch verpasst.