Testangebot in Mils bei Hall wird verlängert

Nachdem in der vergangenen Woche ein erhöhtes Infektionsgeschehen in der Gemeinde Mils bei Hall verzeichnet wurde, war die Bevölkerung am Wochenende dazu aufgerufen, sich vorsorglich einem kostenlosen PCR-Gurgeltest zu unterziehen. Bis dato sind knapp 1000 Personen diesem Aufruf nachgekommen und haben sich für einen Covid-Test angemeldet.