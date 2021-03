Antike Büste am Lech-Ufer im Außerfern entdeckt

Bereits am 13. März wurde am Ufer des Lech im Gemeindegebiet von Lechaschau eine Alabasterbüste mit Marmorsockel der Firma Schumacher und Co. (um 1900) entdeckt. „Bis dato konnte die Herkunft der Büste nicht eruiert werden“, heißt es seitens der Polizei. Zweckdienliche Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Tirol oder an jede andere Polizeidienststelle.