Pkw-Lenker flüchtete nach Unfall mit Moped

Gegen 19.45 Uhr war der 16-Jährige aus Breitenbach mit seinem Moped als letzter einer Gruppe auf der B 171 in Wörgl in Richtung Kundl unterwegs. „Er und ein weiterer vor ihm fahrender Kollege beabsichtigten an einer Kreuzung nach links abzubiegen“, heißt es seitens der Polizei. Noch vor dem Abbiegemanöver kam von hinten ein Pkw und touchierte das Moped des 16-Jährigen. Der Jugendliche kam dabei zu Sturz.