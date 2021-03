Schwazer Esskultur stammt aktuell aus 72 Nationen

Essen, ein Teil unserer Kultur

Dem gegenüber steht die Kultur, welche aus einem kreativen Schaffensprozess heraus wurzelt und somit bewusst Gestalt in Wort, Musik, aber auch in unterschiedlichen Materialien findet. Somit fällt auch die Zubereitung von Essen in diesen Prozess der Kreativität hinein. Im Laufe der Jahrtausende differenzierte sich die Esskultur immer mehr. Es gab Essen für Reiche und Arme, welche sich nicht nur in den Nahrungsmitteln und deren Zubereitung, sondern auch in der Art und Weise, wie gespeist wurde und wird, unterscheidet. Unsere Ernährung stellt somit einen wichtigen Teil unserer sozialen und kulturellen Identität dar, zudem ist Essen auch ein Ausdruck der Integration. Dies alles stellt die Grundlage eines Projektes der Stadtgemeinde Schwaz dar. Menschen aus 72 Nationen leben in der Unterländer Bezirkshauptstadt. Plakativ vereint werden sie nun durch ein Kochbuch, welches den Titel „Schwaz is(s)t vielfältig“ trägt. Herausgegeben wurde das inhaltlich und grafisch liebevoll gestaltete Werk vom Ausschuss für Äußere Beziehungen und interkulturelle Angelegenheiten.