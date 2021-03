Am Tag der Epilepsie erstrahlt alles in lila

Am 26.3. erstrahlen von 16 bis 24 Uhr das Wiener Riesenrad sowie das Gesundheitsministerium, Bildungsministerium und Sozialamt, Marienbrücke, Salztorbrücke, Schwedenbrücke und Roßauerbrücke in der Farbe Lila, denn es ist „Purple Day“. Dieser steht seit 2008 für den Gedenktag zur Epilepsie, eine Krankheit, die nach wie vor mit vielen Tabus behaftet ist. Das Ziel des Tages ist, Menschen die Unsicherheit und Angst im Umgang mit der Erkrankung und den Patienten zu nehmen. Am Purple Day wird dazu aufgerufen, sich lila zu kleiden. Diese Farbe Lila steht für Einsamkeit uind Isolation. Immerhin sind 50 Millionen weltweit von dieser neurologischen Krankheit betroffen, und sehr oft allein mit ihrer Krankheit.