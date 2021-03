„Corona brachte Schlimmes für die Amateurtheater“

Sehnsüchte tausender Vereinsmitglieder

Bei den Amateurbühnen im Land geht es primär nicht um den wirtschaftlichen Ruin, hier stehen die derzeit nicht erfüllbaren Emotionen und Sehnsüchte tausender von Menschen, die in „normalen Zeiten“ österreichweit rund 1800 Amateurtheatern Leben einhauchen, im Vordergrund – da ein Theaterverein als Konglomerat unterschiedlicher Alter, Temperamente, Gesellschaftsschichten und Weltanschauungen gesehen werden kann. All diese Unterschiede werden aber zumeist über Monate hinweg durch eine große Leidenschaft geeint: Die Umsetzung eines Theaterstücks, das am Tag der Premiere den kritischen Augen der Öffentlichkeit präsentiert wird. Auf die aktuelle Situation bezogen merkt Reitberger hier an: „Ein Veranstaltungsverbot und der Appell zur Reduktion sozialer Kontakte erweisen sich als Todesstoß dieser Vorhaben“.