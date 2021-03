Oster-Lockdown: Feiern mit nur einer Bezugsperson

Regelungen in einem „sensiblen rechtlichen Bereich“

Was genau erlaubt sein wird, steht noch nicht fest. Aus dem Gesundheitsministerium hieß es gegenüber Ö1, dass noch viele Fragen zu klären seien. Reisebeschränkungen nur den Osten Österreichs betreffend, seien ein „sensibler rechtlicher Bereich“. In den nächsten Tagen soll eine „Klarstellung“ veröffentlicht werden. Man befinde sich in einem „Neuland“, da noch nie vorher in der Pandemie von mehreren Bundesländern so eine gemeinsame Offensive realisiert worden sei.