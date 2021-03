Die Oster-Regeln für den Osten Österreichs

Anschober: Nun „Wellenbrecher“ installieren

Das Ziel sei, „Wellenbrecher“ zu installieren - durch die Reduktion von Kontakten, den weiteren Ausbau von Testungen und die Ausweitungen von FFP2-Masken, so Gesundheitsminister Anschober. In den nächsten zwei Wochen soll der Betrieb nun massiv runtergefahren werden. „Das Leben einzuschränken, tut die Regierung und das tut auch der Nationalrat nicht gerne, es ist aber richtig und wichtig, das Notwendige zu tun“, so Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Auf „faktenbasierter Grundlage“ seien die Entscheidungen getroffen worden, nicht aufgrund „eines Tunnelblicks auf die Zahlen“.