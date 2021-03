Kärnten droht zu Ostern „Zweitwohnsitz-Pandemie“

Strenge Kontrollen

Der Kärntner Landeshauptmann kündigt auch strenge Kontrollen an, sowohl in Bezug auf illegalen Ausschank bzw. illegale Bewirtung, aber auch hinsichtlich der Zweitwohnsitzregelungen. Kaiser: „Hat jemand einen Zweitwohnsitz, hat er das Recht, zu diesem zu fahren.“ Es bliebe nur der Hinweis auf die dringend nötige Eigenverantwortung, so der Landeschef. In pandemischen Zeiten bringt dieser Ostertourismus natürlich die Gefahr mit sich, dass die Infektionszahlen in Kärnten weiter steigen, weil infizierte Personen ins Land kommen.