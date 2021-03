Im Vorjahr 30 Prozent mehr Schlepper festgenommen

311 Schlepper sind im Vorjahr in Österreich festgenommen worden - das sind um 30 Prozent mehr als im Jahr davor und der höchste Wert in den vergangenen fünf Jahren, wie am Donnerstag bei der Präsentation des Schlepperberichts bekannt gegeben wurde. Insgesamt wurden 2020 demnach 21.641 Personen aufgegriffen. Neben Österreich sind vor allem die Balkanstaaten von der Zunahme der illegalen Einwanderung betroffen. Die Schlepper nutzen oft die Angst vor Corona aus, die Impfung wird zu einem Pull-Faktor.