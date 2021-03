Nach Ferien gehen Schulen ins Distance Learning

Die Gruppe der Pflichtschüler ist jene, in der derzeit die meisten Neuinfektionen festgestellt werden - danach folgen die 15- bis 24-Jährigen. Wegen dieser Tatsache, gepaart mit der ansteckenderen Coronavirus-Variante, die besonders im Osten Österreichs vorherrscht, hat man sich beim sogenannten Ost-Gipfel dazu entschlossen, die Schüler in den drei Bundesländern Wien, Niederösterreich und Burgenland ein weiteres Mal in den Distanzunterricht zu schicken, um mit den dann zwei Wochen Schul-Absenz die Infektionswellen in den Bildungseinrichtungen zu brechen.