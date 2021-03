Ab morgen Ausreise-Testpflicht in zwei NÖ-Bezirken

Zwei weiteren Bezirken droht die Abschottung

Entsprechend der allgemein wieder stark ansteigenden Infektionszahlen (683 neue Fälle) droht aber auch weiteren Bezirken bereits die Abschottung. So schlägt das, ab einem Inzidenzwert von 300 gültige Frühwarnsystem in zwei weiteren Regionen an. Besonders der Bezirk Scheibbs (386,3) und Baden (380,9) gelten aktuell als gefährdet. Die Bezirke Bruck an der Leitha (295,0) und Gmünd (284,5) sind „unter Beobachtung“.