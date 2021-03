Heiße Verhandlungen: Spannung vor Ostgipfel steigt

Wie geht es mit den Schulen weiter?

Auch Anschober ließ sich bislang nicht wirklich in die Karten schauen. In einem Interview in der ORF-„ZiB 2“ am Montag deutete er aber an, dass es zu einer Ausweitung der FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen kommen könnte. Neben einer vorübergehenden Verlagerung des Unterrichts ins Distance-Learning sei dabei auch eine mögliche Verlängerung der Osterferien „noch nicht vom Tisch“. Zu Schulschließungen dürfte es aber nicht kommen.