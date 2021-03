Alarmstufe Rot bei Feuerwehren in Gaspoltshofen

Ein durchwegs positives Zeugnis stellen die Landesprüfer der Gemeinde Gaspoltshofen aus. Kritik gibt es aber an den fünf Feuerwehren in der 3500-Seelen-Gemeinde. Der Richtwert bei den jährlichen Ausgaben von 16 Euro je Einwohner wurde mehrmals zum Teil recht deutlich überschritten. 2018 lagen die Netto-Ausgaben bei rund 28 Euro. Allerdings liegt das auch an den vielen Investitionen in die Infrastruktur. Aber nicht nur: Innerhalb des Prüfungszeitraums wurden erst ab 2018 die Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen in der Höhe von 6500 Euro verbucht. Deshalb empfehlen die Landesprüfer dem Prüfungsausschuss der Gemeinde, im Zusammenhang mit kostenpflichtigen Einsätzen in regelmäßigen Zeitabständen Einsicht in die Einsatzberichte der Feuerwehr zu nehmen.