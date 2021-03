Krisensitzungen nach Test-Wirbel in Wr. Neustadt

Zähneknirschend wurde am Dienstag zum zweiten Mal auf Beamtenebene der NÖ-Landesregierung zum Thema „falsch-positive Tests“ in Wiener Neustadt getagt. Nach dem Krisengespräch am Montag zur hohen Quote von bis zu 50 Prozent der Antigentests wurde nun über die weitere Vorgehensweise debattiert. Eine offizielle Bestätigung will aber auch am Dienstag niemand der Beteiligten abgeben.