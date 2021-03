Ludwig: Verschärfungen kommen „mit Sicherheit“

Doskozil weiter für „kontrollierte Öffnungen“

Burgenlands SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hofft auf einen Kompromiss, übt gleichzeitig aber auch Kritik am Ablauf der Beratungen am Montag. Dort sei man mit Dingen konfrontiert worden, über die man vorher nicht diskutieren konnte. Er habe deshalb einen neuerlichen Gipfel am Dienstag gefordert. „Ich kann nicht verantworten, dass ich bei einem Kaffeegespräch salopp zustimme“, so Doskozil. Er machte sich zudem erneut für eine „kontrollierte Öffnung“ etwa der Thermen stark.