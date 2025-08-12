Studie zeigt: Noch grüner geht in Wien immer

Eine Stadt voller Naturdenkmäler

Wobei Wien bereits jetzt zahlreiche Naturdenkmäler zu bieten hat. Etwa der Judasbaum im Innenhof des Alten AKH, der in unseren Breitengraden eine Rarität ist. Oder die Mozart-Platane am Rennweg 14 im 3. Bezirk, die bereits zu Lebzeiten des Komponisten geblüht haben soll. Aber auch die Salzwiese in Penzing mit den dort wachsenden Sibirischen Schwertlilien zählt ebenso zu den Naturdenkmälern wie der Goldberg in Favoriten, wo sich die geschützten Ziesel tummeln. Die Natur direkt im Innenhof haben auch zahlreiche „Krone“-Leser, wie Fotos davon, die wir im Rahmen unserer Aktion erhalten haben, zeigen.