Studie zeigt: Noch grüner geht in Wien immer

Die Hälfte der Fläche Wiens ist Grünraum. Eine Studie zeigt, dass es noch mehr sein darf. So wie die Innenhöfe, die „Krone“-Leser im Rahmen unserer Aktion eingeschickt haben.
Kaum eine Metropole auf der Welt ist so grün wie Wien. Das ist vor allem an heißen Tagen wie diesen von Vorteil. Wie wichtig den Hauptstädtern ihre Grünräume sind, zeigt auch eine aktuelle Studie der Universität für Bodenkultur.
Denn diese kam zum Ergebnis, dass gut die Hälfte der lokalen Bevölkerung sogar der Entwicklung von gepflegten Grünflächen zu wilder, sich selbst entfaltender Natur mit 46 Prozent positiv gegenübersteht: Stadtwälder, wie sie gerade im 20. Bezirk entstehen oder Wildblumenwiesen auf Verkehrsinseln.
Eine Stadt voller Naturdenkmäler
Wobei Wien bereits jetzt zahlreiche Naturdenkmäler zu bieten hat. Etwa der Judasbaum im Innenhof des Alten AKH, der in unseren Breitengraden eine Rarität ist. Oder die Mozart-Platane am Rennweg 14 im 3. Bezirk, die bereits zu Lebzeiten des Komponisten geblüht haben soll. Aber auch die Salzwiese in Penzing mit den dort wachsenden Sibirischen Schwertlilien zählt ebenso zu den Naturdenkmälern wie der Goldberg in Favoriten, wo sich die geschützten Ziesel tummeln. Die Natur direkt im Innenhof haben auch zahlreiche „Krone“-Leser, wie Fotos davon, die wir im Rahmen unserer Aktion erhalten haben, zeigen.
Grünoasen gesucht
Christa G. pflegt ihren seit über 20 Jahren mit viel Liebe zum Detail. Das Ehepaar Z. hat ihren Balkon zur grünen Oase gemacht.
