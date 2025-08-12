Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Innenhof-Oasen

Studie zeigt: Noch grüner geht in Wien immer

Wien
12.08.2025 16:00
Mitten im 5. Bezirk freut sich das Ehepaar Z. über einen begrünten Innenhof und eine wahre Oase ...
Mitten im 5. Bezirk freut sich das Ehepaar Z. über einen begrünten Innenhof und eine wahre Oase als Balkon.(Bild: Leserreporter null)

Die Hälfte der Fläche Wiens ist Grünraum. Eine Studie zeigt, dass es noch mehr sein darf. So wie die Innenhöfe, die „Krone“-Leser im Rahmen unserer Aktion eingeschickt haben.

0 Kommentare

Kaum eine Metropole auf der Welt ist so grün wie Wien. Das ist vor allem an heißen Tagen wie diesen von Vorteil. Wie wichtig den Hauptstädtern ihre Grünräume sind, zeigt auch eine aktuelle Studie der Universität für Bodenkultur.

Denn diese kam zum Ergebnis, dass gut die Hälfte der lokalen Bevölkerung sogar der Entwicklung von gepflegten Grünflächen zu wilder, sich selbst entfaltender Natur mit 46 Prozent positiv gegenübersteht: Stadtwälder, wie sie gerade im 20. Bezirk entstehen oder Wildblumenwiesen auf Verkehrsinseln.

Zwar kein Innenhof, aber Baumkronen bis zum Balkon erfreuen Julia und Lukas in der ...
Zwar kein Innenhof, aber Baumkronen bis zum Balkon erfreuen Julia und Lukas in der Hütteldorferstraße.(Bild: Leserreporter null)

Eine Stadt voller Naturdenkmäler
Wobei Wien bereits jetzt zahlreiche Naturdenkmäler zu bieten hat. Etwa der Judasbaum im Innenhof des Alten AKH, der in unseren Breitengraden eine Rarität ist. Oder die Mozart-Platane am Rennweg 14 im 3. Bezirk, die bereits zu Lebzeiten des Komponisten geblüht haben soll. Aber auch die Salzwiese in Penzing mit den dort wachsenden Sibirischen Schwertlilien zählt ebenso zu den Naturdenkmälern wie der Goldberg in Favoriten, wo sich die geschützten Ziesel tummeln. Die Natur direkt im Innenhof haben auch zahlreiche „Krone“-Leser, wie Fotos davon, die wir im Rahmen unserer Aktion erhalten haben, zeigen.

Der schattige Innenhof von Christa G. im 2. Bezirk.
Der schattige Innenhof von Christa G. im 2. Bezirk.(Bild: Leserreporter null)

Grünoasen gesucht
Christa G. pflegt ihren seit über 20 Jahren mit viel Liebe zum Detail. Das Ehepaar Z. hat ihren Balkon zur grünen Oase gemacht.

Haben auch Sie solche Grün-Oasen im Innenhof? Dann senden Sie uns Bilder davon, für jedes abgedruckte Foto gibt es 55 Euro.

Einsenden an innenhof@kronenzeitung.at

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
17° / 30°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
16° / 30°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
16° / 29°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
14° / 30°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
12° / 30°
Symbol heiter

krone.tv

Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Nach Zeckenbiss-Behandlung ringt Manager mit Tod
216.582 mal gelesen
Ein Urlaubsbild aus glücklichen Tagen. Der 57-jährige Top-Manager Christian W. mit seiner ...
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
158.965 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
122.271 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1138 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1071 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Außenpolitik
Trump schickt Nationalgarde in die US-Hauptstadt
959 mal kommentiert
Trump zeichnet ein düsteres Bild von Washington D.C.
Mehr Wien
Innenhof-Oasen
Studie zeigt: Noch grüner geht in Wien immer
Senior in Lebensgefahr
Alkohol am Steuer: Zwei schwere Unfälle in Wien
Schockfund in Wien
Wasserleiche in Donau gefunden: Identität geklärt
Sportclub nur Remis
Leobendorfs Auferstehung: zwei Spiele, zwei Siege!
Krone Plus Logo
Arbeitgeber erbost
Installateur im Krankenstand auf Heimaturlaub
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf