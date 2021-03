Doskozil vor Ostgipfel für „kontrollierte Öffnung“

Er hoffe auf einen Kompromiss, so Doskozil (SPÖ) am Rande eines Pressetermins im Burgenland. Er übte gleichzeitig Kritik am Ablauf der Beratungen am Montag. Dort sei man mit Dingen konfrontiert worden, über die man vorher nicht diskutieren konnte. Er habe deshalb einen neuerlichen Gipfel am heutigen Dienstag gefordert. „Ich kann nicht verantworten, dass ich bei einem Kaffeegespräch salopp zustimme“, betonte er.