Einbruch und Diebstahl: Sieben Verdächtige gefasst

Am 1. Februar stahlen vorerst unbekannte Täter am Bahnhof in Jenbach eine Bankomatkarte und benutzten diese an einem Zigarettenautomaten. Am 10. Februar 2021 brachen Unbekannte dann in ein Personalzimmer eines Beherbergungsbetriebes in Pertisau ein und stahlen unter anderem eine Spielekonsole und Computerspiele.