Mangelnde Gleichstellung bei Landesbediensteten

Nur drei Prozent der Männer in Elternteilzeit

Demnach sind 87 Prozent aller beim Land angestellten Teilzeitkräfte Frauen. Nicht einmal drei Prozent aller Beschäftigten, die 2020 in Elternteilzeit waren, sind Männer. Und lediglich acht Männer - zwölf Prozent - gingen in Elternkarenz.