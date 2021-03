Hyundai Staria: Design-Transporter kommt im Sommer

Wie der Wolfsburger Alleskönner oder die Stuttgarter Van-Brüder spricht auch der Hyundai Staria sowohl Unternehmen als auch Familien an, ist also für den Einsatz als Nutzfahrzeug wie auch als Familienkutsche oder hochwertiges Shuttle-Fahrzeug konzipiert. Er ist nach Hyundai-Angaben als Dreisitzer mit großem Laderaum, als Neunsitzer mit Sitzbank in der zweiten und dritten Reihe oder in der Variante „Premium“ als „High-End-Modell“ mit sieben Sitzen erhältlich. Ein Foto zeigt jedoch sogar elf Sitzplätze.