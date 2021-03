„Ich warte schon drei Wochen auf die Tests!“

Seit Anfang März wurden jedem Wiener fünf Stück Corona-Wohnzimmertests pro Monat versprochen. In den meisten Apotheken sind sie aber ständig vergriffen. Die „Krone“ machte die Probe: Gibt es noch Tests? In der Apotheke am Reumannplatz nicht. 3000 Tests werden pro Woche geliefert, nach wenigen Stunden sind sie weg.