Schnellhefter traf Schüler: Lehrerin angeklagt

„Ein Tatscherle“, spielte die daraufhin suspendierte Lehrerin den Vorfall herunter. Er war an einem Freitag in der 5. Stunde passiert, die Konzentration in der Hauptschulklasse nicht mehr allzu hoch. Der türkischstämmige Bub habe gequatscht statt seine Arbeitsblätter zu vervollständigen, erklärte die Pädagogin. Als sie ihn darauf ansprach, habe er zunächst nicht reagiert. Der Kopf des Verteidigers musste dann als Demonstrationsobjekt herhalten – die 55-Jährige zeigte Richter Bernhard Rüßkamp, wie geringfügig doch die Berührung mit dem Schnellhefter gewesen sei.