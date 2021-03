Impf-Musterschüler Serbien geht in neuen Lockdown

In Serbien wird ein neuer Lockdown verhängt. Ab Mittwoch sollen bis über das Wochenende nur Nahrungsmittelgeschäfte, Apotheken und Tankstellen geöffnet sein. Alle restlichen Geschäfte bleiben geschlossen. Dies gilt auch für das Gastgewerbe. Seit zwei Wochen bereits findet der Unterricht in Mittelschulen in Homeschooling-System statt, seit der Vorwoche auch für Schüler der höheren Volksschulklassen (elf bis 15 Jahre). Der Lockdown soll zunächst bis Montag gelten.