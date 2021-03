Orban über Impfstoff: EU hat es „vermasselt“

Eigener ungarischer Impfstoff

Zur Kritik an hohen Preisen für den chinesischen Impfstoff, den Ungarn zu zahlen habe, erklärte der Ministerpräsident: Ungarn hätte einen noch höheren Preis gezahlt, denn es gehe um Menschenleben. Laut Orban hat Ungarn mit der Entwicklung eines eigenen Corona-Impfstoffs begonnen. Derzeit sei man in der Phase der Tierversuche. Für die künftige Produktion werde ein Werk im ostungarischen Debrecen gebaut, sodass Ungarn in einem Jahr zum Selbstversorger werden könnte. Ein solches Werk baue Ungarn auch in Israel.