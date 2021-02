Serben in Österreich: In Heimat schneller geimpft?

122.116 Menschen mit serbischer Staatsbürgerschaft in Österreich

Es können aber „alle Personen, die die Voraussetzungen erfüllen“ per Registrierung im Online-Portal einen Antrag auf den Impfstoff stellen, hieß es weiter. Die Voraussetzungen seien dabei „ähnlich wie in Österreich“. „Um am Impfprogramm teilnehmen zu können, müssen Personen entweder serbische Staatsbürger sein oder einen dauerhaften Aufenthalt in Serbien angemeldet haben.“ Nach aktuellen Daten der Statistik Austria haben 122.116 Bewohner Österreichs die serbische Staatsbürgerschaft.