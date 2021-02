Impf-Musterknabe Serbien verschenkt 2000 Impfdosen

Der Impf-Musterknabe am Balkan, Serbien, verschenkt Corona-Impfungen an seine Nachbarländer. Nach Nordmazedonien hat die serbische Regierung nun auch Montenegro mit Impfstoff bedacht. 2000 Dosen des russischen Vakzins „Sputnik V“ wurden am Mittwochabend mit einem serbischen Regierungsflugzeug nach Podgorica gebracht und dort von der serbischen Regierungschefin Ana Brnabic persönlich an ihren montenegrinischen Amtskollegen Zdravko Krivokapic übergeben.