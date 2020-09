Südkoreaner „im Kampf gegen Corona erschossen“

Wie aus der Auswertung geheimdienstlicher Informationen hervorgeht, habe am Dienstag ein nordkoreanisches Patrouillenboot den mit einer Rettungsjacke bekleideten Mann im Meer aufgespürt, erklärte der Nationale Sicherheitsberater Südkoreas am Freitag. Die Besatzung habe sich Gasmasken aufgesetzt und ihn aus sicherer Entfernung befragt. Der Mann sei noch im Wasser treibend erschossen worden. In dem Brief an Südkoreas Präsident Moon Jae In schreibe Kim, der Vorfall hätte sich nicht ereignen dürfen.