Ideologie-Mastermind: Mehr Macht für Kim-Schwester

Über die letzten Jahre war Kim Yo Jong eine verlässliche Assistentin ihres Bruders, des nordkoreanischen Diktators Kim Jong Un. Während der Machthaber nur mehr selten in der Öffentlichkeit auftritt, rückt die Schwester in den Fokus und übernimmt immer mehr Ämter. So wie jetzt auch die Organisations- und Beratungsabteilung. Damit kontrolliert sie die staatliche Ideologie.