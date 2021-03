Dienstreise in Sudan: Bedenken geäußert, entlassen

Als er mit der Reise in den Sudan konfrontiert wurde, habe er über das Zielland Recherchen im Internet angestellt, da er zuvor noch nie in Afrika gewesen war. Dabei habe er festgestellt, „dass für Reisen in den Sudan Sicherheitswarnstufe 3 gilt: Das bedeutet gewalttätige Auseinandersetzungen, auch mit Todesfolgen, und hohes Risiko von Terroranschlägen. Das Außenministerium rät von nicht unbedingt notwendigen Reisen dorthin ab“, so die AK.