Umsatz-Einbruch: So geht es mit den Öffis weiter

Sind nun manche Linien und Haltestellen in Gefahr?

Nein, zunächst nicht, versichert Gspaltl. Die meisten Mobilitätsunternehmen tragen ihr Risiko nicht selbst, sondern werden vom Verbund - also vom Land Steiermark - beauftragt. Bei jenen, bei denen das noch nicht so ist, etwa Watzke, hat der Verkehrsverbund mindestens bis Juni alle Busrouten mit 600.000 Euro an Zusatzmitteln gefördert. Ab 2023 wird dann nur noch das Land das Risiko tragen und nicht mehr die Unternehmen - sie bekommen dann allerdings auch keinen Gewinn.