So viel verdienen die Steirer im Schnitt

Verdienen Frauen weniger?

Vergleicht man die Brutto-Frauen-Einkommen mit Brutto-Männer-Gagen, so kommt man auf einen Unterschied von 59,3 Prozent. Vergleicht man jedoch die Netto-Vollzeitlöhne, so kommt man „nur“ auf 15 Prozent Differenz. Gründe dafür sind, dass Männer höhere Positionen bekleiden, in besser bezahlten Branchen arbeiten und seltener in der Kinderbetreuung eingesetzt sind. In Bruck-Mürzzuschlag ist dieser „Gender Pay Gap“ am höchsten, in Graz am niedrigsten.