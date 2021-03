Test statt Theater: „Kultur steht ohnehin still“

25 Kilometer bis zur nächsten Teststraße

Bis zur nächsten Teststraße in Freistadt sind es von Pregarten 25 Kilometer. Da haben sich die Bürgermeister der angrenzenden Gemeinden zusammengetan und nach einer Möglichkeit vor Ort gesucht, um den Bewohnern das Testen zu erleichtern – und sie in der Bruckmühle gefunden: „Die Kultur steht ohnehin still, und wir haben einen großen Theaterraum mit Foyer, der für die Teststraße bestens geeignet ist. Beim Warten können sich die Leute bei uns auch Kunstwerke ansehen und bekommen Infos zu unseren kommenden Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder stattfinden können.“