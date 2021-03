Corona im Abwasser: Wert in Innsbruck halbiert

Wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt, lässt sich mithilfe eines Abwassermonitorings skizzieren. Erfreulich ist die Entwicklung derzeit in Innsbruck: War der Messwert bei der Abwasserprobe in der Kläranlage Rossau am 3. März noch bei 137,2, lag der Wert am 7. März schon bei 57,9, berichtete der für das Gesundheitswesen zuständige Vizebürgermeister Johannes Anzengruber (ÖVP) am Dienstag.