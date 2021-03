„Schlüsselszenen“ um das Stadtchef-Büro im Rathaus

Das dürfte die neue VP-Bürgermeisterin Eunike Grahofer dann dazu bewogen haben, sich an die Parteifreunde des Vizebürgermeisters Martin Litschauer (IG) zu wenden. Die überzeugten ihn schließlich, den Schlüssel endlich doch herauszurücken. „Ich will nicht lügen, deshalb kann ich das nicht dementieren. Trotzdem ist das Vergangenheit – und mehr möchte ich dazu nicht sagen“, so die Stadtchefin zur „Krone“.