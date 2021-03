TikTok arbeitet an Clubhouse-Kopie für China

Klar ist, dass sich ein neues Angebot in einem bereits scharf umkämpften Markt bewähren müsste. Clubhouse selbst wurde in China Anfang Februar nach heiklen Debatten gesperrt. Seither sind Dutzende Kopien an den Start gegangen, beispielsweise von Xiaomi und Lizhi. Auch die US-Giganten Twitter und Facebook arbeiten bereits an ähnlichen Angeboten. ByteDance selbst wollte den Reuters-Bericht zunächst nicht kommentieren.