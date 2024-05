Familiennachzug: Grüne kritisieren Nehammer

Keine Zustimmung nötig

Allerdings ist für den Erlass, den der Kanzler schaffen will, auch keine Zustimmung des Koalitionspartners nötig. Derzeit werden bis zu 900 Anträge auf Familiennachzug pro Monat gestellt. Wer in Österreich einen Schutzstatus erhält, darf in der Regel die engste Familie nachholen. Darunter fallen Kinder, Ehepartnerinnen und Ehepartner sowie Eltern.