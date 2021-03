Ex-Präsident Sarkozy zu 3 Jahren Haft verurteilt

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy ist wegen Bestechung schuldig gesprochen worden. Ein Gericht in Paris verurteilte den 66-Jährigen am Montag in erster Instanz zu drei Jahren Haft - zwei davon auf Bewährung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das ehemalige Staatsoberhaupt versucht hat, einen Richter zu bestechen. Sarkozy muss aber voraussichtlich nicht ins Gefängnis, denn es wird ihm dem Vernehmen nach gestattet, die Strafe mit Fußfessel zu Hause abzusitzen. Der bürgerliche Politiker hat nun zehn Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen. Er ist nach Jacques Chirac der zweite frühere Staatschef Frankreichs, der wegen Korruption verurteilt wird.