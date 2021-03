Herd löste Feuer aus: Familie verlor Zuhause

Das Feuer war gegen 17.30 Uhr im Dachgeschoß des Gebäudes in Furth an der Triesting ausgebrochen. Die Mutter, ihr Mann und die drei Kinder konnten sich gerade noch rechtzeitig ins Freie retten. Im Schock rannte die 46-Jährige jedoch dreimal ins brennende Haus zurück, um Gegenstände in Sicherheit zu bringen. Die Frau wurde dadurch schwer verletzt. Der Vater der Kinder sowie die Drillinge selbst kamen mit leichten Verletzungen ins Spital.