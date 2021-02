Mutter von Drillingen bei Brand schwer verletzt

Eine Mutter von Drillingen ist am Freitagnachmittag bei einem Hausbrand in Niederösterreich schwer verletzt worden. Eigentlich hatten sich die Frau, ihr Mann und die Kinder bereits in Sicherheit gebracht. Die Mutter lief jedoch im Schock mehrmals in das brennende Holzhaus zurück, um diverse Habseligkeiten zu retten.