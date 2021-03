BND sucht mit Karnickel nach Hacker-Talenten

Unter dem Hashtag „#followtheglitchkarnickel“ versucht der Bundesnachrichtendienst seit Montag, die Hacker-Szene direkt zu erreichen. „Wir müssen die Sprache derer sprechen, die sich für uns interessieren sollen“, so BND-Präsident Bruno Kahl zur Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Alle Leute reißen sich um Fachkräfte, die in diesem Bereich Expertise haben.“ Der Auslandsgeheimdienst will vor allem jene Hacker ansprechen, die „auf der richtigen Seite arbeiten“ wollen. „Bei uns kann man Dinge legal tun, die woanders vielleicht verboten werden“, sagt Kahl.