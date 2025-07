Eine Region hofft: Cristiano, schenk uns ein Foto!

Sein Gesicht ist das bekannteste des Planeten. Wenn er will, dass niemand weiß, wo er gerade ist, wird es schwierig. Wenn er aber will, dass jeder weiß, wo er ist, hat er es leicht. Ein kurzes Instagram-Posting, schon sehen die 661 Millionen Follower von Cristiano Ronaldo, was der Superstar treibt! Worauf jetzt Österreich hofft...