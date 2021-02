Handytarif: Vorsicht vor versteckten Preistreibern

„Handytarife sind in Österreich immer noch verhältnismäßig günstig. Umso kreativer werden die Anbieter bei der Verrechnung einzelner Leistungen durch die Hintertüre“, so tarife.at-Chef Maximilian Schirmer am Mittwoch in einer Aussendung. „Bei der Wahl des Tarifes sollte man daher nicht nur die laufenden Kosten in Betracht ziehen, sondern auch die Einmalgebühren mit einkalkulieren.“ Denn wie eine Analyse der letzten 100.000 Vergleiche des Portals zeigt, sind bis zu 27 Prozent der monatlichen Gesamtkosten auf die Nebenkosten zurückzuführen.